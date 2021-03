Les inscriptions des équipes pour les Interclubs auraient dû être clôturées depuis le 10 février mais le délai a été prolongé jusqu’au 28 et ensuite jusqu’à ce dimanche 14 mars. Seule certitude, la compétition ne débutera pas le dernier week-end d’avril mais au plus tôt le 1er mai. En espérant qu’elle ne soit pas encore plus retardée, sans quoi ce sera le casse-tête pour composer le calendrier. Rencontre avec Paul-Patrick Brabant, coordinateur sportif de l’AFT Namur-Luxembourg.

Vous allez commencer à établir le calendrier la semaine prochaine. Avez-vous reçu des garanties que les Interclubs pourront bien se dérouler normalement ?

"Le secteur Horeca pourra normalement rouvrir le 1er mai et lors du premier déconfinement, nos compétitions avaient aussi été autorisées à partir de moment-là (NdlR : le 8 juin 2020). Ce n’est qu’une supposition, lors du dernier CODECO, le sport n’avait même pas été abordé. Les dirigeants de l’AFT n’ont pas plus de précisions que moi. J’espère que nous en saurons plus fin du mois."