Voici le communiqué des organisateurs:Alors que l’année 2021 s’apprête à tirer sa révérence, le Royal Automobile Club de Spa risque d’en surprendre plus d’un en annonçant officiellement le renvoi des Legend Boucles @ Bastogne 2022 au week-end des samedi 5 et dimanche 6… mars! Le résultat de longues discussions et négociations avec les autorités compétentes, le tout sur fond de crise sanitaire, de perspectives à court et moyen termes, et des décisions diverses du dernier Codeco."Ce n’est évidemment pas la communication qu’on souhaitait en cette fin d’année, mais dites-vous bien qu’il y a quelques jours à peine, nous étions sur le point de tout arrêter devant la complexité de la tâche, explique Pierre Delettre au nom de l’organisation. On a pris bonne note des demandes les plus diverses émanant de la commune et de la province, et sur cette base, tout a été mis en œuvre pour trouver une alternative à la date initiale. Nous savons que ces nouvelles dates, le premier week-end de mars, ne conviendront pas à tout le monde. Mais la solution de remplacement idéale n’existe pas. Notre objectif était dès lors de trouver celle qui puisse obtenir l’aval des autorités. Pour autant que la situation sanitaire ne s’aggrave pas de manière spectaculaire en février, je pense que nous pouvons désormais donner un nouveau départ à cette édition 2022 des Legend Boucles @ Bastogne…"Au moment de franchir le pas vers une année 2022 qui est avant tout celle de l’espoir en un retour à la normale, les têtes pensantes des Legend Boucles @ Bastogne mettent tout en œuvre pour que le public puisse au minimum se rendre au bord des RT. S’il est d’ores et déjà acquis que la partie festive de l’épreuve sera réduite au strict minimum, afin d’éviter la concentration du public aux mêmes endroits, sportivement, les règles et le programme restent inchangés. Il va de soi que des adaptations pourront être mises en place afin de respecter les mesures sanitaires qui seront en vigueur début mars."Nous tenons néanmoins à rassurer les équipages déjà engagés et qui se retrouveraient, pour l’une ou l’autre raison, dans l’impossibilité de prendre le départ de l’épreuve début mars, reprend Pierre Delettre. Si tel est le cas, nous leur demandons de prendre contact avec l’organisation, et un remboursement intégral sera effectué. La date de clôture des engagements est désormais fixée au lundi 21 février, tandis que le site internet sera mis à jour très prochainement…"Signalons par ailleurs qu’au moment de chercher une date de remplacement, le R.A.C. Spa a pu compter sur la coopération totale de Claude Ninane, Éric Gengou et Didier Gathy, organisateurs du RAC de Pair, épreuve de régularité initialement programmée le premier week-end de mars, qui ont d’emblée accepté de déplacer leur événement afin d’éviter un clash regrettable. Qu’ils en soient largement remerciés…Le premier week-end de mars correspondant aussi à la fin des vacances scolaires de carnaval, les organisateurs ont pris la température auprès du secteur Horeca, afin de s’assurer de la disponibilité d’hôtels, gîtes et autres types de logement dans la région, ce qui est clairement le cas. Mais les concurrents et autres suiveurs ne devront pas tarder à booker ce qui peut l’être afin d’éviter toute mauvaise surprise.Il va de soi que l’équipe des Legend Boucles @ Bastogne reste à la disposition de chacun pour toute information complémentaire.Le plus pratique est d’envoyer un mail à l’adresse info@racspa.be