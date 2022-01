Une succession d’erreurs, une carte rouge du gardien et un penalty : la saison des Fagnards s’est résumée en une phase. Gabor Bukran, qui alignait finalement Quentin Deppe, testé négatif, ne pouvait que constater : "Ça ne peut pas arriver, sur le premier but, en une seule action, on fait quatre mauvais choix. Comme chaque fois, on offre des cadeaux et on se fait punir."

Séché par Vincent Eugène venu à sa rencontre suite à une passe en retrait mal appuyée, Gilles Kinif se relevait groggy mais reprenait ses esprits pour planter son septième penalty de la saison. Le match était plié. Et Pingaut, à peine monté au jeu pour remplacer Van Lerberghe, devait faire les frais de l’exclusion de son gardien pour laisser la place à Raya-Garcia dans les buts.

Avant ce tournant, les Verts, privés de Moors, touchés aux cervicales, prenaient le jeu à leur compte. Sans être transcendants, ils se créaient deux belles occasions, par Smal et Kinif, bien lancés par Marion. Hormis un coup franc d’Erdogan qui effleurait la latte, les Fagnards ne parvenaient jamais à inquiéter Paulus.