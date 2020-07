Tous les clubs de la Province de Namur évoluant à l'échelon national, à l'exception de la Jeunesse Tamines, ont repris les entraînements depuis quelques jours, voire une bonne semaine. Si les reprises se sont bien déroulées, certains clubs doivent déjà composer avec certaines absences.

Aische. Meyric Catinus manquera probablement la reprise du championnat. De retour à Aische après un passage par Solières et Tamines, l'ailier souffre d'une déchirure à la cuisse de six centimètres qu'il s'est occasionnée lors d'un tournoi de sixte. Il sera absent plusieurs semaines et devra ensuite retrouver le rythme.

Onhaye. L'attaquant Aurélien Lambert s'est fait opérer du ménisque ce jeudi. Il pourra retrotinner d'ici dix jours et devrait être opérationnel d'ici un mois. Bastien Delplank, grièvement blessé au genou la saison dernière, reprend quant à lui progressivement les entraînements.

Meux. Johan Paquet souffre du dos depuis plusieurs semaines. Il a d'ailleurs subi une infiltration vendredi dernier, jour de reprise des entraînements. Il a néanmoins déjà pu reprendre la course et peaufine son endurance. « Pour le ballon, on verra semaine prochaine », précise Marco Casto. Renaud Tossens, transfert arrivé de Beauvechain (en rouge sur la photo), ressentait quant à lui une gène à la cheville. Il devrait reprendre la course ce week-end.

Rochefort. Simon Marrazza a souffert ces derniers jours d'une entorse de l'avant-pied. Il a recommencé à courir ce jeudi soir. « Mon ligament était enflammé. J'espère avoir bien guéri ça et revenir normalement aux entraînements la semaine prochaine. » Thibaut Monmart, opéré des ligaments croisés en début d'année, reprend progressivement.