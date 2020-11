Les Namurois ont disputé dimanche dernier au Old Club le 42e match de leur histoire en DH et y ont enfin signé une première victoire. Les "retraités" Gilles Jacob, Alex Willemart, Paul Navez et le gardien Harold D’Hayer ont été rappelés pour encadrer la jeune garde et force est de constater que cela a déjà porté ses fruits.

"On ne va pas se mentir, cela valait plutôt un bon match de D1 qu’une rencontre de DH. Mais je m’en fous, je tiens enfin ce premier succès à ce niveau", confie le dernier rempart, qui avait joué toute la saison 2013-2014 et perdu les 22 rencontres disputées.

Harold n’a pas hésité à reprendre du service, même si son retour est plus délicat que s’il était joueur de champ. "D’office, je prends la place de quelqu’un mais Alexandre Vaerman, le numéro 1 depuis le début de saison, a très bien compris la situation. Il n’a que 18 ans, n’avait jamais joué en Messieurs et prendre autant de buts n’est pas évident à gérer. Je n’ai rien fait de fabuleux face aux Liégeois mais j’ai bien vu que cela rassurait les défenseurs que je communique beaucoup. Tous les jeunes ont du talent mais ont besoin de maturité autour d’eux."

Si l’équipe s’entraîne quasiment tous les jours, les quatre anciens ont reçu un programme allégé. "On ne participe qu’à une seule séance. Personnellement, c’est le jeudi, lorsqu’on travaille les oppositions et les PC."

Les Namurois vont enchaîner deux rencontres ce week-end. Samedi, face au Daring et dimanche à l’Antwerp. Une autre paire de manches. "L’important, c’est cette première victoire qui rebooste tout le monde. Sinon, cela aurait été très compliqué de se remobiliser. Nous avons cinq matchs d’ici le 10 décembre et on sera là (NdlR : les quatre anciens). Ensuite, cela me paraît compliqué, surtout si les autres championnats peuvent reprendre. Nous jouons avec les Messieurs 2 en Réserve D1. Nous sommes en tête, avec la perspective de rejoindre la DH. Cela reste un bon niveau et on ne peut pas abandonner nos coéquipiers."