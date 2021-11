Les Rochefortois se souviendront de leurs deux dernières visites sur le plateau de l’Agauche. Après le 4-0 de l’an dernier, ils sont retournés avec une autre lourde défaite dans leur sac, ce samedi. "Mais, voici un an, on n’avait pas existé. Cette fois, on s’est créé des occasions, en trouvant des espaces. On a touché deux fois la latte. De Vriendt était là aussi. Et, chaque fois qu’on avait une opportunité, Onhaye marquait dans la foulée", constatait le coach visiteur, Yannick Pauletti.

Après une première alerte lancée par leur buteur Lambert, les Unionistes prenaient déjà l’eau, face à un hôte disposé en 3-5-2, avec Luis Defresne déclaré bon pour le service et le duo Hendrick-Davrichov sur les flancs. (...)