Dès l’entame de la rencontre, les visiteurs se créent une grosse occasion. Copette sert Ndiaye et Jaa doit déjà s’employer pour sauver les meubles, devant le buteur des visiteurs. Rochefort n’est pas en reste et réplique via Lambert, qui réceptionne au second poteau un centre de Sbaa venu de l’aile droite et qui place au-dessus. Les Rochefortois ont quelques occasions, mais Habay, bien organisé, résiste bien et, via ses reconversions offensives, fait douter le leader. Avant le repos, Ndiaye, bien servi d’abord par Ajavon, puis par Serwy, a encore deux belles occasions d’ouvrir la marque, mais le ballon file à côté.