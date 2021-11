Toujours privés de Bojovic, François, Mathy, Mwemwe et Salles, blessés, les Taminois, qui saluaient le retour d’Aromatario, de Depaemelaere et de Leemans, ont dompté des Lions vainqueurs de la première tranche et orphelins de Marchand, Meerpoel et Scohy, et de Lespagne, suspendu. Mukota, Tamoh et Vanbelle prenaient place sur le banc.

Tout de rouge et noir vêtus, les Taminois, où Gatta était remplacé par Depaemelaere tandis que Becquevort était confirmé en défense centrale au côté de Leemans, démarraient contre le vent. (...)