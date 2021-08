Après avoir éliminé Malonne (P1) et Meux (D2 ACFF), les Taminois défiaient le FC Liège (N1) en Coupe de Belgique. La tâche s’annonçait difficile, d’autant plus que plusieurs éléments importants manquaient à l’appel : Boukamir (adducteurs), François (cuisse), Mariano (tendon d’Achille), Gatta (élongation) et Aromatario (adducteurs).

Sur un véritable billard, les Liégeois prenaient logiquement le jeu à leur compte, la JS résistait sans trop de difficulté pendant une demi-heure, créant même quelques beaux mouvements, même s’il fallait une superbe envolée de Bourguet devant Bustin pour éviter l’ouverture du score. Ensuite, on sentait un petit coup de mou dans le chef de certains joueurs (moins de précision dans les passes et dans les gestes défensifs). Cela se traduisait immédiatement au marquoir avec un but de l’inévitable Perbet qui profitait d’une floche de Bojovic.

Dans la foulée, Leemans bousculait Mouhli dans le rectangle, Perbet se chargeait de transformer le penalty.

Après la pause, les Sang et Marine profitaient à nouveau d’erreurs défensives pour augmenter leur avantage via Perbet, Bruggeman et Lallemand, tandis que Salles sauvait l’honneur des siens.





JS Tamines : Bourguet ; Depaemelaere (55e Bulfon), Leemans, Bojovic, Piret (51e Tandoum) ; Salime (51e Salles), Kabeya-Devilers (80e Amato), Charlier, Mathy ; Kamba (51e Rossini), Mwemwe.

FC Liège : Debaty ; Besson, Van Den Ackerveken, Bustin, D’Ostilio ; Köse (87e Vanoirbeck), Rôdes, Bruggeman (87e Arslan) ; Gosselain (87e Delmarcelle), Perbet (64e Lallemand), Mouhli (64e Ronvaux).

Arbitre : M. Lobet.

Avertissements : Leemans, Charlier, Tandoum.

Les buts : 35e Perbet (0-1), 42e Perbet sur pen. (0-2), 48e Perbet (0-3), 53e Bruggeman (0-4), 68e Salles (1-4), 70e Lallemand (1-5).