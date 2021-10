Damien Libert à l’habitude de s’illustrer dans les trails longue distance auquel il participe en Belgique. Ce jeudi dès 21h00, heure locale, une autre paire de manches l’attend sur les sentiers de l’île de la Réunion lors de la mythique épreuve de la Diagonale des Fous. "Je devais y participer l’an dernier mais elle a été annulée à cause du Covid. Les organisateurs ont d’ailleurs mis beaucoup de temps à prendre cette décision. On a même à un moment cru que ça serait une édition sans spectateurs+, comme le Tour de France cycliste. J’aurais été tellement dégoûté qu’ils fassent ça. On pouvait attendre 2021 ou être remboursés à hauteur de 40 % de l’inscription…", commente le traileur namurois qui a, comme beaucoup d’autres, logiquement pris son mal en patience.

Cela ne fait toutefois qu’un mois qu’il envisage ce trail avec sérénité. "En septembre, il y avait encore un couvre-feu sur l’île de la Réunion et les Réunionnais ne pouvaient pas circuler à plus de 10km de chez eux. (...)