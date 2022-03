"Cela faisait quelques saisons que Fabrice Mouillard me contactait, pour me proposer de reprendre une de ses équipes, raconte "Lili". Chaque fois, je lui répondais que j’étais flattée, mais que cela ne rentrait pas dans mes projets. J’étais très investie à Namur et ne souhaitais pas vraiment entraîner. Puis, en octobre 2020, la saison s’est brusquement arrêtée. Après quasiment 40 ans de volley, cela a été très difficile, de terminer comme ça. Je n’avais plus envie de continuer, et encore moins comme entraîneur."