Le coach d'Onhaye Lionel Brouwaeys a prolongé son contrat avec Onhaye début du mois de février. Sauf retournement de situation, il sera toujours T1 de l'équipe A la saison prochaine. « J'ai confirmé pour un an car je suis persuadé qu'on va se sauver en D2 amateurs et que le projet global du club est bon », explique le coach qui a tout de même une clause libératoire dans son contrat. Il pourra notamment quitter Onhaye en cas d'offre d'un club qui évolue plus haut, ou en cas d'offre pour un travail professionnel dans un club comme à l'époque où il s'occupait des jeunes au Sporting de Charleroi. « J'ai déjà été sollicité, mais j'ai refusé », poursuit Lionel Brouwaeys.