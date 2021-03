Il y a un an, jour pour jour ce vendredi, que le football amateur est à l’arrêt suite à la crise du Covid-19. Retour sur cet événement, qui a précipité la relégation d’Onhaye en D3 ACFF, avec le coach walhérois Lionel Brouwaeys.

Lionel, que vous êtes-vous dit après lorsque tout s’est arrêté ?

"On s’est dit : merde ! C’était encore la saison 2019-2020, notre première en D2 ACFF. On avait repris avec un 9/15, on était non-barragiste. La semaine suivante, on a perdu à Hamoir et on s’est retrouvés descendants. Le mardi, on stoppait tout… Qu’on arrête la compétition, on a été surpris sans vraiment l’être. Par contre, il ne restait que six matchs, c’est beaucoup et peu à la fois. On pensait réellement qu’on allait pouvoir les recaser. Mais, avec le recul, il est normal qu’on n’ait pas repris."

La suite a été relativement floue.

"Une vraie cacophonie. Il y a eu des décisions différentes entre le nord et le sud du pays, avec des règles modifiées en cours de route. Il aurait été plus juste d’acter une saison blanche, pour les mêmes raisons que pour la saison 20-21."

Comment gère-t-on autant de temps sans foot ?