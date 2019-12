Énorme surprise ce dimanche à l’UR Namur FLV. L’ancien gardien pro de D1 s’est engagé avec les Merles.

Le joueur était sans club depuis plus d’un an et son passage à Mouscron qui l’avait libéré de son contrat. « L’UR Namur FLV a le plaisir de vous annoncer la signature de l’ex Diable Rouge Logan Bailly pour la deuxième partie de saison. L’ancien gardien du Celtic ou encore de Mönchengladbach a décidé de relever un nouveau défi chez les Merles », indique l’UR Namur FLV.



Il s’agit du second transferts de l’UR Namur FLV en quelques jours puisque le club namurois a également enregistré l’arrivée de l’arrière latéral Steve Vanhorick (Ciney) en milieu de semaine.