À 25 ans, l’Andennais Logan Perin s’est hissé sur la troisième marche du podium, dimanche dernier lors de l’édition 2022 du Dernier Homme Debout. Rencontre avec ce jeune talent.

Comme beaucoup d’autres traileurs, Logan a commencé par des petites distances de course à pied. "Je faisais des 5-10km quand j’étais ado. Puis j’ai fait des trails de 10-20km », se souvient Logan Perin qui a augmenté les distances au fur et à mesure. Jusqu’à sa première participation au DHD, en 2018, synonyme de déclic pour l’Andennais. Cette course, c’est la sienne, son objectif de l’année. "Cette épreuve est faite pour moi. Je suis à domicile et j’ai mes supporters. (...)