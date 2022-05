Devant plus de 300 supporters (280 tickets payants plus les entrées gratuites), les Loyersois se sont imposés lors de la première manche de cette demi-finale des play-off face aux voisins cinaciens. Si les Rouges partaient favoris, seulement dix unités ont séparé les deux rivaux tout au long du match. "Certains points ne nous ont pas permis de faire le break,précise le coach Marnegrave. Nous n’avons pas été bons aux lancers. On rate également 10 points tout seul sous l’anneau. En première période, on commet quatre ou cinq pertes de balles. Le côté positif, c’est que personne n’a voulu prendre le match à son compte quand Ciney revenait au score. Nous sommes restés assez collectifs dans l’ensemble, alors que Ciney jouait souvent son un contre un." (...)