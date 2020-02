Tom Poppe n’a pas loupé ses débuts avec Gembloux, mais Loyers est également dans un moment très fort.

On ne pouvait rêver meilleur contexte pour ce derby. Gembloux reste sur cinq victoires consécutives et est plus que jamais l’autoritaire leader de la série. Loyers, de son côté, vient carrément d’engranger six succès de rang et s’est installé à la troisième place au nombre de points perdus.

Bref, c’est la confrontation entre les deux meilleures équipes de ce début d’année. "J’ai profité que Liège ait déclaré forfait face à nous (NdlR : le 15 février) pour assister au match entre Loyers et Waterloo", confie le coach coutelier Tom Poppe, arrivé il y a trois semaines pour remplacer Bruno Rowet. "La bonne série des Namuroises ne m’étonne pas. J’ai eu Christian Ilongo pendant trois ans en D2 à Fleurus et il est toujours aussi explosif et mature dans son jeu. Le meneur Cauchy est dans le contrôle, Bierman profite du moindre espace pour dégainer à trois points alors que le pivot Kiraranganya mange pas mal de rebonds. Loyers vient de battre le Royal IV, contre qui nous avons perdu à deux reprises (NdlR : les deux seules défaites de Gembloux) . Forcément, cela mérite le respect."

Tom Poppe coache également la D1 Dames de Laarne et ne regrette pas un seul instant d’avoir alourdi son emploi du temps. "J’ai découvert un groupe de qualité, très équilibré à tous les postes et qui affiche surtout beaucoup d’envie. En peu de temps, les joueurs ont assimilé mes principes. On m’a dit qu’ils pensaient surtout à attaquer, mais ils m’ont déjà prouvé notamment à Waterloo (60-89) qu’ils pouvaient défendre dur."

En imaginant que le Royal IV clôture la saison par un huit sur huit, il suffira à Gembloux d’un quatre sur six pour être mathématiquement champion alors qu’après Loyers, sa fin de calendrier est assez soft. "Je ne vois pas les choses ainsi, ce sont des équipes qui luttent pour le maintien et de toute façon, tout le monde veut se payer le scalp du leader."

Tom Poppe est toujours considéré comme intérimaire, mais discutera de son avenir à Gembloux d’ici à deux à trois semaines. "Je me plais bien, coacher des Hommes me manquait mais j’habite Gand. Il y aura plusieurs paramètres dont il faudra tenir compte", conclut-il.