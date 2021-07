Le jeune athlète du SMAC Luca Laurent est l’un des jeunes sprinteurs à suivre. A 16 ans, en tant que scolaire, il vient de disputer sa première compétition internationale lors de l’Euro U20 à Tallin (Estonie), sur le relais 4x100m, où il a pu se frotter à des juniors.

"On s’est qualifiés en réalisant un chrono de 41.33. En série, on a fait 40.68. L’un de nos objectifs était de passer sous les 41.00, c’est fait. L’autre était de se qualifier pour la finale. C’est raté. Mais on était dans la série de la mort. Les deux qualifiés ont fini sur le podium final. Cette expérience était géniale. Le team Belgium a été super accueillante. On est resté une semaine sur place. J’ai eu trois entraînements plus la compétition. On a établi la 3e meilleure performance belge U20 de tous les temps alors que c’était une première pour tous les quatre", explique Luca Laurent, désormais à la mer du nord à Nieuwport pour recharger un peu les batteries mais aussi pour s’entraîner.

S’il a un avenir prometteur dans le sprint, Luca Laurent est pourtant un novice dans la discipline. Ce n’est qu’en octobre 2019 qu’il s’y est mis. "Avant, je jouais au foot (...)