Lucie Watillon était également présente au Portugal pour cette ultime manche de la Coupe d’Europe de bloc junior. Au Portugal, la Meutoise a pris la cinquième place, ce qui lui permet de finir à la troisième place du classement général. "Je suis contente, mais je n’ai pas eu la sensation de réaliser une manche extraordinaire au Portugal, souffle-t-elle. Mais je vois vraiment que je progresse en bloc. Je me débrouille de mieux en mieux et je me sens de plus à l’aise dans une discipline qui n’était pas ma spécialité."

Le week-end dernier, Lucie Watillon était à Laval pour une dernière compétition internationale. (...)