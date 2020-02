Le club a rompu son contrat avec l'attaquant de 21 ans.

Tian Luvuezo ne sera même pas resté un mois à la RUW Ciney. Ce vendredi matin, nous avons appris que le club a rompu le contrat qui le liait à l'ancien attaquant de l'Olympic de Charleroi Châtelet Farcienne arrivé début janvier. Le joueur n'entrerait pas en ligne de compte pour la saison prochaine, raison pour laquelle cette décision radicale a été prise.

"Cela a été conclu entre le club et l'agent du joueur, mail à l'appui. Mais visiblement, Luvuezo n'en avait pas été informé. Il est venu ce jeudi à l'entraînement et j'ai dû lui annoncer. Il a été surpris", explique le T1 Claudy Verlaine.

Tian Luvuezo n'aura donc joué qu'une rencontre complète avec les Bleus, à Sprimont le 11 janvier où il a inscrit un but. Il s'est ensuite blessé à la cuisse et n'a pu jouer contre Meix et Huy.

"Il m'a toujours donné des nouvelles de sa blessure mais ne répondait pas toujours aux divers messages. Il n'est par ailleurs pas venu avec le groupe à Huy. Cela a peut-être aussi pesé dans la balance."