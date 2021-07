Sur papier, le derby namurois entre Tamines et Malonne semble des plus déséquilibrés, tant les pensionnaires de D3 ACFF sont les grandissimes favoris. Malgré tout, les hommes de Bogdan Dannevoye, qui sera absent sur le petit banc malonnois dimanche, veulent aborder cette affiche avec sérieux. Le but ? Préparer la reprise en P1.

"Nous reprendrons le championnat face à Nismes dans trois semaines. Ce genre d’affrontement contre Tamines doit aider notre jeune équipe à faire ses preuves, précise Laurent Willems