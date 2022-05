Manu Castronovo devient entraîneur adjoint à Tamines Namur Jérémy Delforge L'ancien solide milieu de terrain va rejoindre la Jeunesse, en D3 ACFF, pour y devenir le T2 d'Antonio Rosa. © Pepe Rossi

Après avoir mis un terme à sa carrière en mars dernier, après une dernière pige compliquée avec Gosselies, Manu Castronovo était à la recherche d'un nouveau défi. L'ancien solide milieu de terrain reste en D3, puisqu'il a trouvé un accord avec la Jeunesse Tamines. "Je vais devenir le T2 d'Antonio Rosa", explique l'intéressé. "C'est un homme pour qui j'ai le plus grand respect. Par le passé, on a travaillé ensemble notamment à Châtelet. J'ai également pu être son adjoint durant quelques rencontres en D1 amateurs, à l'époque de l'Olympic. C'est un homme bien, avec du caractère et des valeurs. J'ai hâte de travailler avec lui."



L'homme rejoint une équipe de Tamines qui devrait pouvoir revendiquer quelque-chose la saison prochaine. "Je connais bien le groupe pour avoir joué avec ou contre la majorité des joueurs. Il est de qualité. J'ai hâte de commencer le travail avec ces gars-là."



Connaissant Manu Castronovo, il attendra les rencontres face à Monceau et Gosselies avec impatience...