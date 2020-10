Troisième partage en autant de rencontres pour des visiteurs qui avaient la chance d’ouvrir la marque grâce à un penalty sifflé pour une faute peu évidente sur Moors, que Kinif transformait.

On croyait les “Meutis” lancés, mais sur un centre tendu adverse, Paulus repoussait le ballon dans les pieds de Zeroual qui égalisait. Bien en place et spéculant sur des contres rapides, Meux reprenait l’avance en vue du repos via Kinif, bien servi par Moors.

“J’avais dit aux joueurs de prendre du plaisir, bien conscient que (...)