Une victoire des locaux assommerait Pesche dans le bas de tableau.

C’est déjà un match à six points que Beauraing, premier non descendant, disputera ce dimanche face à Pesche, avant-dernier. Cinq points séparent les deux formations avant le rendez-vous de ce week-end.

La lutte pour le maintien s’annonce serrée jusqu’à la fin de saison et les Beaurinois ont l’occasion d’assommer moralement les Peschois. "Ça sera néanmoins difficile car cette équipe voudra vendre chèrement sa peau pour recoller au bon wagon", commente le coach beaurinois Alain Barbier arrivé il y a deux semaines.

Le T1 présente un bilan de 4/6 face au Condruzien et à Wépion. "Et pour moi, le nul réalisé à Wépion est une contre-performance. Je ne retire en rien le mérite à cette équipe, mais ils n’avaient gagné qu’une fois avant ce duel. Ça veut donc dire qu’on fait partie des deux formations qu’ils ont accrochées cette saison. Mentalement ça fait mal", poursuit Alain Barbier qui avait tablé sur un bilan de 8/12 pour ce mois de janvier. "Le calendrier nous était favorable puisqu’on jouait deux fois à domicile contre le Condruzien et Pesche, Wépion en déplacement et Molignée que j’ai entraîné l’an dernier… Je voulais qu’on se serve de notre victoire contre le Condruzien pour confirmer à Wépion. Ce qu’on n’a pas fait. Il faudra aller récupérer ces points perdus. En dessous de 8-12, ça ne sera pas bon."

Peut-être trois descendants

Le coach relativise néanmoins la situation et sait qu’un nul ce week-end ne serait pas un mauvais point. "On maintiendrait ainsi l’écart sur Pesche. Mais par contre, les autres comme Molignée et le Condruzien qui ont déjà profité de notre faux pas du week-end dernier pourraient encore avancer."

Dans cette P1, le moindre point sera important. Car dans l’état actuel des choses, avec Ciney qui file droit vers la P1, trois formations basculeront en P2. Et il pourrait y en avoir une quatrième si Spy, premier sauvé en D3 amateurs, venait à se faire dépasser par Huy.