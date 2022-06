Samedi soir à Frameries, ce sera la fête du catch belge. Des grands noms de cette discipline vont se mesurer sur le ring, dans une salle d’ores et déjà sold out. Un Namurois fera d’ailleurs partie de l’affiche de la soirée.

Son nom ? Mathias Caltagirone, alias "MBM", un Stavois de 23 ans.

"Mon nom de scène veut dire Most Brillant Man, c’est-à-dire l’homme le plus brillant. Je représente un personnage prétentieux, à qui on veut casser la figure. Alors que dans la vraie vie, je ne suis pas du tout prétentieux", sourit Mathias Caltagirone. (...)