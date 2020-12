Mathis Servais, un Namurois de tout juste 16 ans, a détrôné Doku en devenant le plus jeune joueur pro à faire ses débuts Namur Rédaction A 16 ans et 18 jours, l'ailier du Club Bruges est monté au jeu avec le "Club NXT", face à Westerlo, vendredi soir. © Belga

Trois petites minutes de jeu. Pas suffisant pour étaler son talent mais bien pour entrer dans les livres d'histoire du football belge. Né le 23 novembre 2004, Mathis Servais a récemment signé un contrat pro au Club de Bruges. De la sorte, les Blauw en Zwart se protégeaient des assauts de plusieurs clubs européens dont Marseille et la Roma.



En le faisant monter au jeu à la 87e minute face à Westerlo, son entraîneur Rik De Mil a fait du joueur de Stave (Mettet) le plus jeune professionnel aligné dans un match officiel depuis la réforme de notre compétition. Jérémy Doku (Rennes) avait fait sa première apparition avec Anderlecht à 16 ans, 5 mois et 29 jours et est donc détrôné.



Notons que Servais, formé au Sporting Charleroi entre ses 8 et 14 ans, a remplacé Arne Engels, qui figurait lui aussi dans le classement des plus jeunes joueurs alignés en compétition. L'ailier brugeois est passé de la 5e à la 6e place ce vendredi soir.