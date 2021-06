Laurent Servais a le sourire. Le responsable du Ser Vélo Team, une équipe basée à Mettet qui ne cesse de grandir ces dernières saisons et qui est devenue une des nouvelles écoles de cyclisme de la région, voit ses jeunes éléments progresser. Deux de ses coureurs ont par exemple réussi à marquer des points au DH Challenge Ekoï. Deux juniors namurois : Esteban Sorli et Matteo Melotte. Ce dernier est onzième de notre classement de régularité grâce à un podium décroché sur la première course de la reprise, à Frameries.