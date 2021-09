Le Namurois Maxence Place continue de s’illustrer sur les grandes courses. Le puncheur de Biesme a terminé deuxième de la manche de la Coupe de Belgique de Jemeppe-sur-Meuse. Il n’a été devancé que par Bart Hordijk, arrivé en solitaire avec huit petites secondes d’avance sur le coureur de Sprint 2000 Charleroi. Le deuxième du DH Challenge Ekoï confirme son excellente forme en cette fin de saison, après sa 26e place au Championnat d’Europe, sa victoire à la Course de Côtes de Couvin et ses quatrième et sixième places sur les contre-la-montre de l’Empereur des Juniors et le Grand Prix du Rubieland, deux courses internationales. Joli tir groupé de plusieurs Wallons sur cette épreuve, avec Sacha Prestianni neuvième, Lucas Jacques onzième, Julian Neyman quatorzième...