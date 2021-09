Un coureur namurois repris en équipe nationale de cyclisme, cela reste assez rare. Chez les pros, le dernier à avoir eu cet honneur est Olivier Kaisen, notamment quand il avait participé au Championnat du Monde, au Danemark, en 2011. Ces dernières saisons, chez les espoirs, il y a eu l’inévitable Sylvain Moniquet, qui a enchaîné les courses avec le maillot bleu barré des trois bandeaux noir, jaune et rouge. Mais aussi Clément Dandoit chez les juniors. La présence, cette semaine, de Maxence Place dans la sélection belge pour le Championnat d’Europe des 17 et 18 ans souligne donc le crédit dont le Biesmois dispose, mais aussi son potentiel. Qui n’étonne plus son entourage.