Maxence Place ne regarde plus les courses pros de la même façon. Le jeune coureur namurois a désormais un œil plus attentif aux prestations des coureurs d’AG2R-Citroën. Car il a intégré depuis cette année la structure de l’équipe World Tour, puisqu’il fait partie de la sélection de seize juniors de la formation française. Le grimpeur namurois reste affilié à son club, celui de Sprint 2000 Charleroi, et il portera d’ailleurs les couleurs du club carolo sur les courses en Belgique. Mais il arborera la tunique d’AG2R-Citroën quand il participera à des épreuves internationales avec la structure française.

"Je suis vraiment très content d’avoir intégré ce projet", (...)