Le coach de Neffe est touché par le virus de la solidarité.

Après une belle carrière de footballeur dans le milieu amateur, Maxime Laloux s'est lancé dans le coaching. Dinantais pure souche, l'homme est à la tête du club de Neffe (qui a récemment fusionné avec Lysogne-Thyne pour former la Royale Union Sportive Dinantaise) qui évolue aujourd'hui en P1 namuroise.

Durant ce confinement, Maxime Laloux s'est lancé dans une action de solidarité en faveur des commerçants locaux. Presque quotidiennement durant un mois et demi, il a mis aux enchères une vingtaine de maillots d'anciens et actuels joueurs de Neffe, ainsi que d'autres de footballeurs régionaux au profit des commerçants. "On a pu récolter près de 3.500€", explique l'entraîneur.

Maxime Laloux n'a toutefois pas attendu le confinement pour passer à l'action. Chaque année en fin de saison, il organise un match de gala qui oppose anciennes gloires du football belge à une sélection des meilleurs joueurs de la région dinantaise. L'événement attire à chaque fois des centaines, voire un bon millier de personnes. En 2019, pour la 5e édition, une entrée symbolique de 2€ a été demandée. "On s'était dit que c'était un bon moyen de compter le nombre de spectateurs. On s'est alors demandé que faire des bénéfices. On s'est finalement tourné vers l'action de la RTBF Viva for Life (qui vient en aide aux enfants vivant en dessous du seuil de pauvreté en Belgique)."

En raison du Covid-19, l'édition 2020 de son match de gala n'a pas eu lieu en juin comme prévu. En fonction de l'évolution sanitaire, un événement de dernière minute pourrait néanmoins voir le jour en septembre.

Les idées d'actions de générosité et de solidarité fourmillent dans l'esprit de ce Dinantais qui pourrait en lancer d'autres prochainement comme un match de gala de basket-ball. "C'est en projet avec Marjorie Carpréaux (NdlR : joueuse de l'équipe nationale féminine). L'idée serait de faire participer le coach Giovanni Bozzi et de rassembler quelques internationales et joueuses de la région." Ou un match de foot avec Kalilou Fadiga en faveur de la lutte contre le racisme. "J'aimerais aussi pouvoir faire la même chose dans d'autres sports, comme le tennis et le basket-ball par exemple. L'idée serait de créer une asbl et de pouvoir passer dans les écoles pour mener des actions et faire passer des messages. Les bonnes causes aiguilleront toujours mon parcours", termine Maxime Laloux.