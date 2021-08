Délai. Ce mot a été répété en français, en néerlandais et même en anglais dans la seconde partie de la deuxième étape du Tour de Namur. La journée dans les Ardennes namuroises, entre Vresse-sur-Semois et Gedinne, en passant par Bièvre, a fait des dégâts. Les montées répétées ont usé les organismes. Vingt-deux coureurs ont abandonné en cours de route et cinq ont tout donné pour rentrer dans les délais. Sans y parvenir.