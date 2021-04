La Française Mélissa Diawakana a posé ses valises à Namur il y a une semaine et l’expression n’a rien d’anodine. La meneuse de 28 ans est une éternelle voyageuse. Elle est passée par sept clubs en France, Braine, Hanovre, Oberhausen, Nottingham, Ruzomberok (Slovaquie), Torun (Pologne) et, en 2016, a même fait un crochet improbable par Lobos Aguascalientes, au… Mexique.

"Avant d’y aller, je ne savais même pas qu’on jouait au basket dans ce pays", se marre-t-elle. "Je n’ai jamais fait de plan de carrière mais toujours saisi les opportunités qui se présentaient. J’avais sympathisé avec une Mexicaine lors d’un camp d’été en Allemagne et je l’ai retrouvée par hasard à Nice. Elle m’a dit que son club cherchait une meneuse. La saison commençait en mars, je suis arrivée en mai après avoir clôturé la compétition française et on a été champion un mois plus tard."

Avant d’arriver à Namur, Mélissa évoluait à Villeneuve mais n’y a fait qu’une pige médicale de quatre semaines. Elle avait mis sa carrière quelques mois en stand by après la fin de son aventure à Braine il y a un an.