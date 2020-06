Lionel Brouwaeys, coach de l’équipe première en D2 amateurs et coordinateur des jeunes au sein du club namurois d’Onhaye, est le sixième invité de notre série "Mes solutons pour le foot amateur".

A l'arrêt depuis la mi-mars, le football amateur voit tout doucement la lumière au bout du tunnel. Un plan de déconfinement concret est en cours avec la perspective d'une reprise des entraînements dans des conditions presque normales dans le courant du mois de juillet. Avant le retour des championnats prévus le week-end des 5 et 6 septembre.



Les défis qui attendent le foot amateur n'en restent pas moins nombreux. Outre la crise sanitaire, le foot dans nos régions doit se réinventer pour continuer à vivre sur le plan financier et à séduire sur le plan populaire.



En compagnie de dirigeants de clubs, nous passons en revue tout au long de ce mois de juin les défis qui attendent nos clubs et les idées de ceux-ci pour les relever au mieux dans une série intitulée "Mes solutions pour le foot amateur".



Lionel Brouwaeys, coach de l’équipe première en D2 amateurs et coordinateur des jeunes au sein du club namurois d’Onhaye, est notre sixième invité.



L’axe sportif : "Supprimer tours finals et barrages"

"Cela fait bien longtemps que je le dis : pour rendre le foot amateur plus attractif, il faut faire comme en Angleterre, c’est-à-dire ne pas les faire jouer en même temps que les pros car la concurrence joue. Avec les abonnements et ce qu’on propose désormais à la télévision, c’est tentant de ne plus se déplacer voir un match d'une équipe locale. On peut par exemple consacrer la journée du dimanche aux amateurs et le samedi et le lundi aux pros.

L'autre point sur lequel travailler concerne les règles. Qu’on arrête avec des barragistes ou les tours finals. Un montant et deux descendants et s’il faut un montant en plus, on prend le meilleur deuxième. Regardez l’exemple de Walhain (NdlR : qui s'appelle désormais Golden Black FC et qui devrakt évoluer à Jemeppe-sur-Sambre). C’est risible et ça décrédibilise le football. Il n’y a qu’en Belgique qu’on voit ça.





Par ailleurs, simplifier le système rendrait service au football amateur. On complexifie tout, comme en politique ! Au sein de la fédération, il y a des managers partout. On a une scission entre les pros et les amateurs, un nombre différent de séries entre la Wallonie et la Flandre, des critères d'ingénieurs pour l'obtention de labels... Le football est un sport d’éthique et non d'interprétation. Il faut le rendre plus simple."



L’axe économique : "Retrouver un cadre pour remplacer le bénévolat"

"Avec le 8e budget de la D3 amateurs, nous sommes parvenus à monter à l'échelon supérieur. On a mis les jeunes au centre du projet en créant le contexte pour. Il est évident que cinq jeunes dans un noyau de 24 joueurs n'auront que très peu de temps de jeu. Mais avec onze cadres, cinq ou six jeunes qui ont un peu de bouteille et quelques autres qui viennent découvrir, le contexte est créé. À Onhaye, on est passé de 150 jeunes à 300 jeunes en l'espace de quelques années.

Un autre point pour relancer les clubs économiquement serait de trouver un système pour que les clubs sportifs bénéficient toujours des avantages liés au bénévolat car c’est un cercle vicieux. Par exemple, un club qui a un label trois étoiles pour la formation reçoit jusqu’à 10.000 euros de subsides. Mais pour obtenir ce label, il faut des entraîneurs avec des brevets. Évidemment, un gars diplômé demande plus. Avec 10.000 euros, on ne fait rien. Avec le bénévolat, y a eu des abus dans certains secteurs mais on aurait dû laisser cette opportunité-là aux clubs de foot."

L’axe sanitaire : "Réapprendre à vivre"

"Il faut simplement réapprendre à vivre tout en composant avec le contexte. Au club d'Onhaye, on a par exemple remis des affiches dans les toilettes pour rappeler de bien se laver les mains. On évite la bise, on apprend à changer de t-shirt, etc.

Pour le mois de juillet on vient de mettre en place des stages d’une manière assez inédite en faveur des joueurs nés entre 2003 et 2015. Il y en aura des stages à la semaine, à la journée, à la demi-journée et à la période. Ça sera comme une grande marelle dans laquelle le joueur pourra choisir ce qu’il veut faire. On peut faire des ateliers passe, finition, un parcours talent chronométré avec des mannequins et une bâche trouée,... On a eu 40 inscrits en une journée.



Pour l’équipe première, je n’ai pas voulu recommencer maintenant. Mais on travaillera sur la préparation physique intégrée. Les gars feront des efforts sur leur position, ce qui évitera les contacts. Il faudra néanmoins trouver des défis pour les motiver."