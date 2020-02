Au RFC Meux, la direction est déjà bien active en vue de la saison prochaine. Ces derniers jours, le staff et six joueurs (Palate, Boreux, Moors, Chauviaux, A.Rouffignon) ont prolongé. Ce jeudi soir, trois autres joueurs ont fait de même : Jeanmart, Teklak et Lecomte. Cette année encore, il n’y aura que peu de départs chez les Verts et ce même si le club ne peut pas viser la D1 amateurs. Entretien avec le président Fernand Delchambre.

Vous êtes 2e mais ne pouvez pas viser la D1 amateurs, faute de licence. Vous ne craignez pas un départ de joueurs ?

“Justement, le fait de ne pas viser la D1 amateurs intéresse pas mal de nos joueurs. À Meux, il n’y a que deux entraînements semaine. En D1 amateurs, il y en aurait sans doute un troisième. On a deux kinés dans l’équipe avec Palate et G.Baudoin qui arrivent en cour