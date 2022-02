Si on n’a pas assisté à une grande rencontre au niveau des occasions de but entre le deuxième et le troisième du classement, la faute en incombe certainement à deux éléments : le vent et un arbitre qui a volé la vedette aux 22 acteurs, en distribuant une multitude de cartes jaunes dont deux au banc de Meux dans un match où on a vu aucune animosité…

Évoluant contre le vent en première période, Meux prenait rapidement la défense des Rats en défaut quand Marion filait seul à la rencontre du gardien adverse pour céder le cuir à Kinif qui n’avait plus qu’à conclure. On ne jouait que depuis deux minutes donc lorsque les hommes de Laurent Gomez avaient déjà pris l’avance. Les occasions de but allaient être peu nombreuses sans que la rencontre ne perde de son attrait. Peu après que Gaux ne voit sa déviation passer de peu à côté de l’objectif, Yilmaz se retrouvait nez à nez avec Paulus mais le gardien de Meux écartait superbement du pied.