Meux a pris le risque d’oser presser l’ogre louviérois sur la pelouse du Tivoli (4-0).

Meux a pris le risque d’oser et de ne pas garer le bus devant la cage de Clément Libertiaux samedi soir au Tivoli. Une tactique risquée que "Capi" Antoine Boreux valide à 100 %.

"La RAAL n’a rien à faire en D2 et terminera champion. On pouvait y aller pour défendre et espérer un contre ou, comme en deuxième mi-temps chez nous à l’aller, les presser très haut. On a tenté ce coup de bluff."