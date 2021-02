Nouvelle recrue de Loyers, Michaël Cordier jette un œil dans le rétro et est surtout fier d’avoir pu faire de sa passion un métier.

Michaël Cordier, c’est tout de même un titre de champion avec Anderlecht et Bruges et une place de demi-finaliste à l’Euro Espoirs 2007. A 37 ans, le gardien hennuyer quitte Havré (et la P2 Hainaut) pour amener toute son expérience à Loyers.

Michaël, comment vous retrouvez-vous à Loyers alors que vous êtes un pur Hennuyer ?

"C’est à l’initiative du manager sportif Sandro Bassani qui provient d’Anderlues, comme moi. Il faut savoir que c’était un terrible gardien de mini foot à l’échelon national. C’était un exemple lorsque j’étais jeune. Il m’a sondé sur le ton de la boutade mais je l’ai pris au sérieux et j’ai demandé un délai de réflexion.