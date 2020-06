Plusieurs missions lui ont été données.

L'UR Namur FLV vient de nommer Michel Mauléon, ancien joueur du club, responsable sportif et commercial. « Sur le plan sportif, deux défis sont devant lui : le premier est de reprendre l’importante mission de reconstruction de l’Ecole des Jeunes et organiser le « noyau B » (réservistes du noyau A + la P4 + les U19). Un terme de 3 ans et des moyens financiers ont été définis pour mener à bien ce challenge. Le second est de collaborer avec le staff de la D3 et œuvrer pour permettre à l’équipe-fanion d’être de plus en plus compétitive et ambitieuse. Sur le plan commercial, sa mission consistera la première année à redonner confiance aux acteurs économiques susceptibles d’apporter leur soutien dans le futur, sans qu’aucun objectif chiffré n’ait été fixé. La Direction est consciente qu’un travail de fond visant la transparence est indispensable avant tout, et le challenge est là aussi colossal », explique la direction dans un communiqué.

A noter également que la collaboration entre l'UR Namur FLV et David Akinci est terminée.