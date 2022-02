Les Mondiaux de canicross auront lieu du 28 avril au 1er mai à Plédran, non loin de Saint-Brieuc, dans le nord de la Bretagne. Une compétition qui rassemblera plusieurs centaines de participants. Parmi eux : plusieurs Namurois dont l’Eghezéen Miguel Noël, qui a lancé en 2019 son club de canicross "Canipat’addict". Il a appris récemment sa sélection pour ces Mondiaux. "J’ai reçu un message de la Fédération belge de canicross me demandant si j’étais intéressé par cet événement. Si oui, il y avait un document à remplir. Au départ, je ne l’étais pas trop à cause du Covid et de quelques soucis personnels. Et puis, un matin, je me suis lancé dans l’aventure. Deux ou trois jours plus tard, j’ai reçu une réponse positive. J’en avais les larmes aux yeux. C’est une fierté d’aller là-bas et de représenter la Belgique. Ils se sont basés sur les résultats que j’ai faits en 2021 et avant le Covid", explique Miguel Noël.

Ce dernier a déjà participé à plusieurs compétitions de canicross sur différents styles de parcours. Ces Mondiaux en Bretagne devraient lui convenir. "On est sur un parcours de 6,5km avec une course le samedi et une autre le dimanche. Le parcours à l’air assez chouette et sera évidemment plus plat que le Trophée des Montagnes (NdlR : auquel il a participé en août 2019 durant 9 jours). Là, on sera plus dans les bois et chemins de terre. Des chemins plus propices au canicross, finalement", poursuit le canicrosseur.