Le Gesvois Mikaël Despontin a bouclé, a 45 ans le 15 janvier dernier, son deuxième rallye Dakar après celui organisé en Amérique du Sud (Argentine, Chili et Pérou), en 2013. Une dizaine de jours après son retour d’Arabie saoudite, le motard est revenu avec le recul nécessaire sur ses douze jours de course et sa 51e place (3e vétéran) au général.

Mickaël, il s’agissait de votre deuxième participation. Avez-vous vécu l’aventure différemment ?

"Je l’ai bien mieux préparée. En 2013, j’ai dû attendre longtemps avant d’avoir la certitude d’être engagé. Ici, j’ai pu m’entraîner six mois, voire un an à l’avance. Physiquement, j’ai vraiment senti la différence. J’étais beaucoup plus concentré et moins fatigué."