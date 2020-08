Sylvain Moniquet va défendre, ce samedi, sa cinquième place au classement général du Tour de Savoie-Mont Blanc, une épreuve classée en catégorie 2 à l’Union Cycliste Internationale. Le grimpeur namurois a confirmé son potentiel en montagne sur cette course actuellement dominée par le pro Pierre Rolland, ancien double vainqueur d’étape du Tour de France. Le coureur de la formation continentale Groupama-FDJ accuse un retard de trois minutes et seize secondes sur le Français. Il est à une minute et quatorze secondes du podium, qu’il tentera d’aller chercher ce samedi, lors de la dernière étape, un contre-la-montre en montée de 22 kilomètres, entre Aix-les-Bains et Le Revard.

Sur les précédentes étapes, Sylvain Moniquet s’était classé dixième sur le deuxième jour, seizième de la troisième étape et cinquième de l’étape reine, vendredi.