Sa signature chez les pros est une belle mise en lumière pour l’équipe de Marchovelette.



La Province de Namur va donc retrouver un coureur pro à l’échelon du World Tour. Ce qui n’était plus arrivé depuis Olivier Kaisen, qui avait été un des piliers de la formation Lotto-Soudal pendant près de dix ans. C’est justement dans cette équipe que Sylvain Moniquet va faire ses débuts chez les pros, l’an prochain. Pour un contrat de deux ans.

Le grimpeur de Landenne flirtait déjà ces dernières saisons avec l’élite du cyclisme. Lui qui a été formé, chez les espoirs, au sein de la formation continentale de Bingoal-Wallonie-Bruxelles (qui s’appelait à l’époque AGO-Aqua Service et Wallonie Bruxelles Development Team), avant de passer dans l’équipe espoir de Groupama-FDJ cette année.

Cela fait donc un coureur pro de plus qui est passé par la structure Wallonie-Bruxelles. Une belle reconnaissance du travail de formation. Qui peut aussi être étendue aux anciens clubs de Sylvain Moniquet. Comme celui de Marchovelette.

Dans lequel l’ancien vainqueur du Triptyque Ardennais avait fait ses débuts, chez les aspirants… 12 ans. “En tout, Sylvain a roulé cinq ans chez nous”, se rappelle Jean-Marie Maeck, le coordinateur du club namurois. “Trois saisons chez les aspirants et deux années chez les cadets. Et nous avons toujours gardé de bons contacts avec lui, même quand il a décidé de nous quitter, chez les juniors, pour aller à Libramont-Chevigny. Nous avons suivi tous ses résultats. Et c’est une grosse satisfaction, pour nous, de le voir arriver chez Lotto-Soudal, chez les pros, dans le World Tour. C’est une belle récompense. Pour lui, bien évidemment. Car c’est un jeune garçon sérieux, qui fait le métier à fond. Mais aussi pour sa famille, qui l’a toujours soutenu. Dans les bons, mais aussi dans les mauvais moments. Et c’est aussi important pour nous.”