Sylvain Moniquet a conservé son maillot jaune de leader de la Ronde de l’Isard, à l’issue de la troisième étape de cette course de référence, en France. Il a bien franchi cette nouvelle étape montagneuse, avec le Col du Chioula et celui de la Croix des Morts, avant la montée finale vers Ax-3 Domaines. Le Français Valentin Paret-Peintre (le frère du pro d'AG2R-La Mondiale) s’est imposé en solitaire tandis que Sylvain Moniquet a terminé cinquième, après avoir contenu les attaques de ses adversaires au classement général. Dont les Belges Xandres Vervloesem et Henri Vandenabeele, deux coéquipiers de Lotto-Soudal U23, qui sont désormais à 46 secondes et une minute et six secondes avant la dernière étape, prévue dimanche, entre Betchat et Saint-Girons, qui compte trois cols de première catégorie.