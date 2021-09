Et Sylvain, il est où ? Tu l’as vu ? Il est reparti ? " De nombreuses questions ont circulé, ce mercredi après-midi, au sommet de la Citadelle de Namur, au sujet de Moniquet. Plusieurs de ses supporters l’attendaient sur le site historique namurois avec une belle envie de l’acclamer, de l’encourager, de le porter vers un bon résultat dans son fief.

Mais le grimpeur de Landenne n’était plus en course au premier passage de la ligne d’arrivée. La faute à une vilaine chute, dans l’amorce du final, du côté d’Yvoir. Le prometteur jeune coureur de Lotto-Soudal a été contraint à l’abandon. "Je n’ai pas eu de chance, je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, expliquait-il en soirée. Mon coéquipier Steff Cras a glissé et a chuté. Sans le vouloir, il m’a fait tomber aussi. (...)