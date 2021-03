Philip Mestdagh attendait une réaction après la défaite à Liège et il était entendu dès le coup d’envoi. Les Namuroises ne concédaient rien derrière, alternaient intérieur (Akpanah) et périphérie (O’Sullivan et Ogun) devant pour mener 2-12 après quatre minutes de jeu. Le rapide temps mort d’Arvid Diels permettait aux Malinoises de se créer enfin un peu d’espace. Vervaet et De Meyer dégainaient à distance (11-16). L’écart se stabilisait à l’issue du premier quart-temps (15-20).

Les joueuses locales s’empêtraient ensuite dans la défense de zone ourdie pas des visiteuses qui prenaient alors douze points d’avance grâce à Dossou, Akpanah et Ogun (17-29 à la 17e). Les Rouges relâchaient leur étreinte défensive et connaissaient à leur tour une grosse panne offensive. Bruyndonckx, Vielfont et De Meyer ramenaient de nouveau les visitées dans le coup à la pause (28-32). Massey n’avait inscrit que deux petits lancers francs en vingt minutes mais tout était quasiment à refaire pour les Namuroises. La faute à un bien faible 9 sur 25 à deux points.

Sint Katelijne reprenait en force la deuxième mi-temps via Van Gils et Massey et passait pour la première fois devant depuis le 2-0 initial (34-32). On assistait alors à un chassé-croisé jusqu’à ce que Baggio et O’Sullivan ne rendent quatre points d’avance aux Namuroises à la demi-heure (40-44). Les Rouges ne lâchaient cette fois plus rien et la première bombe de la rencontre de Mestdagh leur donnait même de l’air à cinq minutes du terme (44-53). Elles restaient hargneuses derrière et géraient leur viatique.

Grâce à ce succès, Namur revient à deux victoires de son hôte mais est surtout positif en termes de confrontations directes (62-64 à l’aller). La deuxième place est toujours accessible mais les joueuses de Philip Mestdagh sont pour l’instant toujours quatrièmes. Plus aucun faux pas ne sera permis, d’autant qu’il leur reste cinq rencontres, toutes à domicile.

Namur : O’Sullivan 14 (1x3), Ogun 13 (1x3), Mestdagh 5 (1x3), Range 8, Akpanah 8, Dossou 5 (1x3), Baggio 4, Davreux.

Les quarts : 15-20, 28-32, 40-44.