Sachant à l’avance le dur combat qui l’attendrait non loin de la Butte du Lion, le coach Mestdagh avait annoncé la couleur. Si il en avait la possibilité, son groupe bien sûr se devait de l’emporter. Sinon, il devait perdre avec les honneurs, la manière et en songeant aux deux prochaines tout aussi importantes joutes qui attendent les Namuroises ce samedi à Liège et mercredi prochain au SKW.

Progressivement décramponné dans la rencontre, Namur l’avait pourtant bien commencée. Six unités de Kunaiyi-Akpanah suivis de 5 points de Dossou amenaient les visiteuses à 8-11 (7e).