Longtemps dans les trois dernières places du classement, Namur C a pris une bouffée d’air ce week-end. Les Namuroises s’imposent face à Royal IV et ont surtout vu Genappe déclarer forfait. Résultat des courses, les filles de Jacques Grégoire sont désormais onzièmes et sauvées à un match de la fin. "Nous avons les cartes en mains. Si nous gagnons à Braine B, nous n’aurons même pas besoin de regarder le résultat des autres équipes. Maintenant, Braine est un adversaire compliqué et imprévisible. Mais bon, depuis quelques semaines, vous avez des surprises tout le temps", dit le coach. (...)