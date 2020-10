La D1 Dames est à l’arrêt depuis une semaine et le sera encore d’office le week-end prochain. Les clubs et la Fédération espèrent ensuite pouvoir reprendre la compétition et planchent donc sur un protocole strict, à l’image de celui en vigueur pour la D1 Hommes, entièrement professionnelle.

"Il y a eu une réunion vendredi dernier pour formaliser tout cela et surtout dégager un consensus", explique Jean-François Davreux, président du Basket Namur Capitale. Braine, Kangoeroes et nous sommes en quelque sorte les locomotives du projet. On espère parvenir rapidement à trouver une solution. On veut aussi éviter de devoir jouer à huis clos."