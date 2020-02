Le premier objectif des Namuroises lors de cette demi-finale aller était de sauvegarder l’intérêt de la manche retour. Mission remplie mais au vu de la physionomie de la rencontre, les Rouges peuvent être déçues.

Après une entame de match difficile sur le plan défensif (20-33 à la 12e), les joueuses locales ont pris les choses en main, pour revenir dans le coup dans un premier temps, avant même de prendre neuf points d’avance au retour des vestiaires (45-36). Il y avait peut-être même moyen de profiter un peu plus de ce temps fort.

“Très franchement, ce samedi soir, on devait l’emporter de dix points”, souligne Philip Mestdagh. “Souci, nous avons loupé 14 lay up et si trois joueuses étaient en réussite (ndlr : Mestdagh, Imovbioh et Da Silva), les autres n’ont pas marqué grand-chose. Dans le dernier quart temps, c’est